Премьер Грузии заявил о праве Саакашвили на самоубийство

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у Саакашвили есть право покончить с собой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил, что у каждого человека есть право покончить с собой. Об этом сообщают «Новости — Грузия».

«В законе написано, что у человека есть право на самоубийство. Если человек решит убить себя, то он может убить себя, однако, конечно же, государство ответственность за это не возьмет», — сказал Гарибашвили.

Он также исключил досрочное освобождение Саакашвили и передачу его Украине. По мнению премьера, это будет означать, что «власть не уважает законов страны».

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в акциях протеста. Он заочно был приговорен к шести годам лишения свободы. В тюрьме экс-президент объявил голодовку.

29 октября адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили заявил, что Саакашвили «прекратил крайнюю форму протеста» и согласился на лечение.