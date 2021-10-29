Саакашвили согласился на лечение

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящий момент отбывает срок в тюрьме на родине, согласился на лечение и сотрудничество с врачами, сообщил «Эхо Кавказа» его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

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«Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста — отказ от лечения, проведения анализов, тестов и так далее», — заявил юрист после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме.

Он добавил, что смог добиться общения со своим клиентом в форме, исключающей возможность записи их разговора Службой госбезопасности Грузии. Это позволило добиться того, что экс-президент перестал усугублять свой протест, отметил Садзаглишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что передача экс-президента Михаила Саакашвили Украине, а также его досрочное освобождение из тюрьмы исключены. По его словам, в случае, если произойдет либо одно, либо другое, это будет означать, что все грузинское правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку.