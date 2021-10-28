Премьер Грузии пообещал Саакашвили долгий тюремный срок

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили оценил длительность тюремного срока, который предстоит отбывать бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили. Он собирается устроить хаос, заявил Гарибашвили в эфире телекомпании «Имеди».

Гарибашвили пообещал, что Саакашвили предстоит отбыть долгий, положенный тюремный срок. По мнению премьера, экс-президент страны планирует продолжить голодовку, оказаться в частной клинике, где спецслужбы и государство не смогут защитить его безопасность и безопасность других на высоком уровне. Это необходимо, чтобы организовать хаос.

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«Соратники Саакашвили хотели мобилизовать 4-5-10 тысяч человек, чтобы нам пришлось быть в вечном хаосе, в напряженности... Мы не допустим эту провокацию... он должен понять, что он будет долго сидеть в тюрьме», — подчеркнул он.

Грузинский премьер добавил, что Саакашвили специально вредит своему здоровью. Он напомнил, что правительство страны сформировало консилиум врачей, которые наблюдают за состоянием экс-президента и оказывают ему необходимую помощь.

«Мы создали для него комфортные условия. В необходимое время мы переведем его в глданскую тюремную клинику», — заключил Гарибашвили.

Ранее Гарибашвили исключил досрочное освобождение и передачу экс-президента Саакашвили Украине. «Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», — отметил он.