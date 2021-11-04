Оценено влияние возвращения Саакашвили на грузинскую политику

Cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин в комментарии «Ленте.ру» оценил, как повлияло возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на политическую ситуацию в республике.

Приезд Саакашвили кардинальным образом не поменял расклад сил, считает эксперт. «Он дал определенную мотивацию для сторонников "Единого национального движение" (ЕНД, основанная Саакашвили главная оппозиционная партия Грузии. — прим. "Ленты.ру") , но серьезного перелома не произошло», — заявил Притчин.

По его словам, в стране сложилась «патовая» ситуация: правящая партия «Грузинская мечта» не собирается отдавать власть, а ЕНД не хочет больше оставаться в оппозиции. В ближайшей перспективе политическая обстановка останется перманентно нестабильной, если не произойдет ничего экстраординарного — например, социально-экономического взрыва.

30 октября в Грузии состоялся второй тур местных выборов. «Грузинская мечта» выиграла борьбу за посты мэров в 19 из 20 городов и районов, в том числе в Тбилиси. В первом туре 2 октября она получила более 46 процентов мест в региональных парламентах по всей стране. ЕНД набрало 30,7 процента. Оппозиция объявила результаты сфальсифицированными.

Саакашвили вернулся в Грузию накануне первого тура после восьми лет эмиграции. Экс-президент сразу был арестован, поскольку ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. За решеткой он объявил голодовку.