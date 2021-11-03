Саакашвили призвал грузинских эмигрантов вернуться и стать победителями

Михаил Саакашвили призвал грузинских эмигрантов на один день приехать на родину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к грузинским эмигрантам. Текст его послания журналистам представил адвокат Валерий Гелбахиани, сообщает портал «Грузия Online».

В своем обращении политик призвал грузинских эмигрантов на один день вернуться на родину, однако не стал называть конкретной даты, заявив лишь, что точное время укажут «происходящие процессы».

Саакашвили добавил, что об этом дне он и его сторонники проинформируют всех заранее. «Если вы приедете, я обещаю, вернетесь назад победителями», — отметил бывший грузинский лидер.

Ранее сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста с требованием освободить его из тюрьмы. Они попытались установить палатки у здания парламента в Тбилиси, однако им помешала полиция. В результате между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

До этого Саакашвили призывал досрочно переизбрать грузинский парламент. Он заявил, что каждый уважающий себя гражданин республики должен быть оскорблен результатами прошедшего второго тура местных выборов, которые у населения украла «группа бандитов, узурпировавших правительство».

