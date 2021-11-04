Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку тюрьме более месяца, попросила о помощи украинского президента Владимира Зеленского. Свое видеообращение Гиюли Аласания опубликовала в Facebook.

Мать политика сказала, что ее сына убивают на ее глазах. Она отметила, что Саакашвили держит уже 35-й день голодовки, с ним может случиться все, что угодно, а в тюремной больнице ему не могут оказать квалифицированную помощь. По ее словам, Украина — ее «единственная надежда».

«Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Надо каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину, чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», — сказала Аласания.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе допустил ухудшение состояния экс-президента в любую минуту. Саакашвили начал жаловаться на учащенное сердцебиение.

Кипшидзе рассказал, что вместе с консилиумом изучил результаты тестов Саакашвили и оценил все параметры его здоровья. По сравнению с обследованием на прошлой неделе, его состояние изменилось. Медик допустил еще большее ухудшение здоровья политика.

