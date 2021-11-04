Судьбу Саакашвили назвали периферийным вопросом для Запада

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин в комментарии «Ленте.ру» назвал ситуацию с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили периферийным вопросом для западных стран.

С одной стороны, у них есть мотивы для поддержки экс-президента. «Преследование политика, который прежде был у власти, — это всегда негативный кейс для неправительственных и международных организаций, которые занимаются мониторингом демократических процессов, — заявил эксперт. — Саакашвили — не последний человек для Запада. Благодаря ему случилась Революция роз — первая "цветная революция". Благодаря его персоне удалось сделать рывок в развитии Грузии».

С другой стороны, все это периферийный вопрос и для ЕС, и для США, которые заняты другими проблемами, считает Притчин. При этом судьба Саакашвили остается непонятной. Грузинские власти не заинтересованы отпускать его, но могут пойти на такой шаг «под серьезные обязательства не расшатывать ситуацию дальше».

Эксперт также сомневается, что с бывшим президентом что-то случится в результате голодовки. «Саакашвили вернулся не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы попытаться побороться за власть», — отметил Притчин.

Ранее около 70 депутатов Европейского парламента направили в адрес главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и спикера Европарламента Давида-Марии Сассоли открытое письмо с требованием освободить Саакашвили «до тех пор, пока он не предстанет перед справедливым судом».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что ему не интересно мнение Европарламента на этот счет.