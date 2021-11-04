Личный врач Саакашвили допустил ухудшение его состояния в любую минуту

Личный врач Кипшидзе: состояние Саакашвили нестабильно и может ухудшиться в любую минуту

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку тюрьме более месяца, начал жаловаться на учащенное сердцебиение. Он ослаб, его состояние может ухудшиться в любую минуту, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе после встречи с политиком, передает ТАСС.

Кипшидзе рассказал, что вместе с консилиумом изучил результаты тестов Саакашвили и оценили все параметры его здоровья. По сравнению с обследованием на прошлой неделе, его состояние изменилось. Медик допустил еще большее ухудшение здоровья политика.

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«Экс-президент жалуется на учащенное сердцебиение, он более слаб, чем прежде, и так далее. Чрезвычайное состояние может настать в любую минуту. Я точно не могу сказать, так как ситуация нестабильная», — подчеркнул Кипшидзе.

Медик добавил, что договорился с коллегами собрать консилиум и вновь осмотреть Саакашвили в пятницу, 5 ноября. Кипшидзе объяснил, что здоровье политика входит в «более сложную фазу»: тот потерял десять процентов своего веса, «что довольно опасно».

Ранее стало известно, что Саакашвили похудел на 20 килограммов за время голодовки в Руставской тюрьме. Чтобы поддерживать жизнедеятельность, экс-президент пьет по 6-7 литров воды и 30 таблеток в день. Кроме того, ему делают по две капельницы.