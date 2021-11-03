Президент Грузии оценила помилование Саакашвили словами «нет и никогда»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась когда-нибудь помиловать экс-лидера страны Михаила Саакашвили. Об этом она рассказала в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнула, что готова на многое ради интересов страны. «Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда», — оценила она, подчеркнув, что никогда не вернется к этому вопросу.

Ранее адвокат экс-лидера Грузии Бека Басилая заявил, что команда юристов Саакашвили намерена освободить его из тюрьмы с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика. По словам правозащитника, дела против Саакашвили были возбуждены по политическим мотивам.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. Грузинские власти отвергли возможность помилования и заявили, что экс-лидер проведет за решеткой весь положенный срок, его приговор обжалованию не подлежит.