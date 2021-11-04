Арестованный Саакашвили раскрыл свои желания

Саакашвили заявил, что не желает должности в Грузии, а хочет свободы

Арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл в Facebook свои желания. Пост он опубликовал на грузинском языке.

«Я не желаю никакой должности, хочу жить, хочу свободу, возможность свободно передвигаться в Грузии, среди свободных и счастливых людей», — написал бывший президент Грузии.

Саакашвили уверен, что действующий президент страны Саломе Зурабишвили его никогда не помилует. «Освободить меня может лишь грузинский народ», — считает экс-глава государства.

В ноябре личный врач арестованного Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили, продолжающий голодовку в тюрьме более месяца, начал жаловаться на учащенное сердцебиение и ослаб. По мнению специалиста, состояние политика может ухудшиться в любую минуту.

Экс-президент вернулся в Грузию накануне первого тура после восьми лет эмиграции. Саакашвили сразу был арестован, поскольку ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. За решеткой он объявил голодовку.