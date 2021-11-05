Раскрыта правда о голодовке Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, утверждающий, что голодает в Руставской тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом в интервью местному телеканалу «Рустави-2» сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Его слова приводит ТАСС.

На вопрос журналиста о том, принимает ли сейчас бывший грузинский лидер пищу, глава Минюста ответил утвердительно. По словам министра, сразу же после поступления в тюрьму Саакашвили получил банковскую карту.

Материалы по теме Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников? Возвращение блудного Михо Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?

«Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки», — рассказал Брегадзе.

Глава грузинского Минюста также добавил, что Саакашвили в данный момент чувствует себя хорошо и все его жизненные параметры находятся в норме. Он также подчеркнул, что экс-президент за решеткой получает медикаменты, выписанные врачами. Украинский омбудсмен Людмила Денисова также подтверждала, что для поддержания жизнедеятельности Саакашвили пьет по 6-7 литров воды и 30 таблеток в день. Кроме того, ему делают две капельницы.

Ранее сообщалось, что на фоне продолжительной голодовки у Саакашвили развились когнитивные нарушения — в частности, проблемы с памятью. Адвокат экс-президента сообщила, что он не может вспомнить имена людей. Политик объявил о голодовке больше 35 дней назад. За это время, по словам украинского омбудсмена, он похудел на 20 килограммов.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.