У Саакашвили появились проблемы с памятью

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили появились когнитивные нарушения на фоне продолжающейся голодовки. Об этом телеканалу «Мтавари Архи» рассказал его адвокат Ника Гварамия.

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По его словам, состояние политика заметно ухудшилось, начались проблемы с общением и серьезные нарушения памяти. В частности, Саакашвили не может вспомнить имена людей. «Он все еще помнит меня, но во время разговора оказалось, что не может вспомнить даже имена некоторых своих друзей», — пожаловался защитник.

Ранее уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что здоровье Саакашвили, отбывающего наказание в Руставской тюрьме, находится в критическом состоянии. Омбудсмен рассказала, что получила письмо от политика, в котором он сообщил о неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне, на 35 день голодовки. Также, по ее словам, политик похудел на 20 килограммов, с трудом выдержал двухчасовой разговор и жаловался на сильную усталость.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.