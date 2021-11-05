Грузинский врач дала оценку состоянию голодающего Саакашвили

Грузинский врач Нона Абесадзе дала оценку состоянию экс-президента страны Михаила Саакашвили, голодающего в тюрьме. Ее слова передает РИА Новости.

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Как отметила Абесадзе, сказать с точностью, сколько дней может выдержать голодающий человек, невозможно. В частности, это зависит от веса и жировых клеток человека, состояния печени, уровня глюкозы в организме, типа голодовки, количества потребляемой жидкости и прочего. «Прямая угроза жизни наступает на шестой неделе строгой голодовки», — предупредила она.

Касательно Саакашвили, врач предположила, что он получает медикаментозную помощь. «То есть ему делают переливание микроэлементами, поэтому говорить точно о его состоянии здоровья мне трудно», — пояснила она. При этом даже в случае оказания помощи после столь длительного голодания организм может накопить слишком много токсинов. Политик может довести свое состояние до критического уровня, заключила Абесадзе.

Ранее уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что здоровье Михаила Саакашвили находится в критическом состоянии. Омбудсмен рассказала, что получила письмо от политика, в котором он сообщил о неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне, на 35 день голодовки.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.