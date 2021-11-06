Протест в поддержку Саакашвили попал на видео

«Известия»: у тюрьмы Рустави собрался крупный протест в поддержку сидящего там Саакашвили

Издание «Известия» получило видео, на которое попал крупный протест у тюрьмы грузинского города Рустави, где в настоящий момент содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

На кадрах видно, что многие митингующие стоят с флагами Грузии. Некоторые пришли с плакатами, надписи на которых призывают освободить бывшего главу государства.

Ранее Служба госбезопасности (СГБ) Грузии опубликовала заявление, согласно которому Саакашвили собирается устроить государственный переворот в стране. По данным силовиков, первым этапом должен стать митинг в поддержку экс-президента у Руставской тюрьмы.