Принимающего пищу во время голодовки Саакашвили сняли на видео

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, несмотря на голодовку, принимает пищу. Видео из тюрьмы опубликовала Пенитенциарная служба Грузии в Facebook.

На кадрах видно, как Саакашвили ест кашу. Рядом с ним также стоит бутылка с соком.

«В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили», — говорится в посте ведомства в социальной сети.

О том, что экс-президент принимает пищу во время голодовки, также рассказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Он заявил, что по приезде в тюрьму Саакашвили получил банковскую карту.

Ранее сообщалось, что на фоне продолжительной голодовки у Саакашвили развились когнитивные нарушения — в частности, проблемы с памятью. Адвокат экс-президента сообщила, что он не может вспомнить имена людей. Политик объявил о голодовке больше 35 дней назад.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад