Девушка Саакашвили назвала фейком видео с приемом им пищи

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько назвала фейком опубликованное видео, на котором бывший президент Грузии Михаил Саакашвили якобы принимает пищу в тюрьме. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

При этом она затруднилась ответить, действительно ли на опубликованных видео присутствует Саакашвили.

«Последний раз я видела Саакашвили в понедельник, и если бы он что-то ел, то гораздо лучше бы выглядел. Я каждый раз видела, что он хуже выглядит, хуже себя чувствует, теряет вес. Я вижу, что грузинская власть очень много дезинформации запускает. Это бессовестно, человек находится на грани жизни и смерти», — заявила девушка грузинского политика.

Она отметила, что в интернете ходит очень много фейковых видео из больницы, сделанных на самом деле в 2015-м или 2016 году. По ее мнению, такая публикация сделана, чтобы показать людям, что «все с ним хорошо, не нервничайте», и чтобы его дискредитировать.

Ясько добавила, что, по ее информации, Саакашвили отказался принимать даже медикаменты, среди которых есть и серьезные препараты, которые даются в реанимации.

6 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором Саакашвили ест кашу. Рядом с ним также стоит бутылка с соком.