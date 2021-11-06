Адвокат объяснил видео с принимавшим пищу во время голодовки Саакашвили

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая в беседе с РБК объяснил появление видео, на котором экс-лидер страны принимал пищу во время своей голодовки в тюрьме.

Комментируя появившиеся кадры, адвокат политика пояснил, что администрация СИЗО давала ему только витамины и соки, чтобы поддержать физическое состояние Саакашвили. Юрист сослался на народного защитника Грузии, который изучил кадры и пришел к выводу, что такие медицинские вмешательства не нарушают режим голодовки.

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При этом после публикации видео бывший президент Грузии решил отказаться и от всех видов сока, глюкозы и лекарств, а также от проведения некоторых обследований. Причина в распространении информации о том, что тот якобы нарушает голодовку.

Ранее пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором видно, как Саакашвили принимает пищу. «В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили», — говорится в посте ведомства в социальной сети.

На фоне продолжительной голодовки у Саакашвили развились когнитивные нарушения — в частности, проблемы с памятью. Адвокат экс-президента сообщила, что он не может вспомнить имена людей. Политик объявил о голодовке больше 35 дней назад.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад.