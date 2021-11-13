Для Саакашвили пригнали реанимобиль

У находящегося в тюремной больнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось здоровье. Об этом в Facebook заявила его девушка, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько.

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По ее словам, в тюрьму, где находится политик, пригнали реанимобиль. «Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать», — сообщила она, добавив, что личный врач Саакашвили находится рядом со своим пациентом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили украинских врачей. Президент заявил, что он разговаривал с Гарибашвили по телефону и отметил, что права гражданина Украины Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».

8 ноября бывшего президента Грузии перевели из тюрьмы города Рустави в тюремный стационар в Глданском районе Тбилиси. При этом его адвокаты заявили, что ему грозит опасность, поскольку в глданской тюрьме содержатся десятки заключенных, в том числе с психическими расстройствами.

1 октября Михаил Саакашвили был задержан силовиками в Грузии, куда после восьми лет эмиграции он вернулся для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. После помещения в тюрьму политик объявил голодовку.