Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили украинских врачей

Зеленский по телефону попросил Гарибашвили пустить к Саакашвили мать и украинских врачей

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили украинских врачей. Об этом он в пятницу, 12 ноября, написал в Twitter.

По словам Зеленского, он разговаривал с Гарибашвили по телефону и отметил, что права гражданина Украины Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».

«Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей», — сообщил Зеленский.

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В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. В июле 2017-го тогдашний президент Петр Порошенко после конфликта лишил его гражданства. Политик вернулся на Украину после прихода к власти Зеленского и возглавил исполнительный комитет Национального совета по проведению реформ.

В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Он был задержан 1 октября 2021 года, когда вернулся на родину для участия в протестах после восьми лет эмиграции. Находясь в тюрьме, экс-президент объявил голодовку. 11 ноября он заявил, что прекратит ее, как только его переведут из тюремной больницы в гражданскую.

Сторонники Саакашвили считают его политзаключенным и требуют его освобождения.