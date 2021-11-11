Саакашвили решил прекратить голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил журналистам его адвокат Ника Гварамия, передает ТАСС.

Защитник навестил экс-президента и зачитал его письмо. «Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», — говорится в письме.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

При этом, как передает «Интерфакс», Саакашвили обещает прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Накануне власти Грузии сообщили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и и попросил его начать есть.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Находясь в тюрьме города Рустави, Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси.

Сторонники экс-президента считают его политзаключенным и проводят акции протеста с требованием освободить его.