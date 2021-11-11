Европейский суд по правам человека попросил Саакашвили начать есть

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и и попросил его начать есть. Об этом в своем Facebook сообщил глава Минюста республики Рати Брегадзе.

Министр объяснил, что представители Саакашвили обратились в ЕСПЧ с требованием незамедлительно перевезти его в частную многопрофильную гражданскую клинику. Они ссылались на то, что в тюремном лечебном учреждении узнику не могут быть обеспечены должным образом безопасность и здоровье.

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В итоге Страсбургский суд не удовлетворил требование истца и настоятельно призвал его прекратить голодовку. Также ЕСПЧ обязал власти республики информировать о состоянии здоровья Саакашвили и о всех проведенных медицинских вмешательствах.

10 ноября Саакашвили заявил, что был избит после того как его доставили из расположенного в городе Рустави тюремного учреждения №12 в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. «Сотрудники тюремной больницы силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — зачитал адвокат Ника Гварамия заявление Саакашвили.

В тот же день Тбилисский городской суд отменил арест Саакашвили в рамках уголовного дела о разгоне митинга в 2007 году, по которому он проходит обвиняемым. Судья пояснила, что в такой мере пресечения нет необходимости, поскольку Саакашвили уже находится в заключении на основании приговора по другим делам.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как он вернулся спустя восемь лет эмиграции. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.