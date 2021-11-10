В США призвали Грузию честно и достойно обращаться с Саакашвили

США призывают честно и достойно обращаться с находящимся в тюрьме бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и соблюдать в его отношении международные нормы. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», — подчеркнул он.

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Прайс добавил, что Вашингтон следит за ситуацией и призывает грузинские власти немедленно оказать заключенному адекватную медицинскую помощь и принять меры, чтобы убедиться, что срочные нужды в вопросах физического и психического здоровья экс-лидера Грузии удовлетворены.

Ранее Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили из расположенного в городе Рустави тюремного учреждения №12 в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. «Один из представителей тюрьмы сказал мне: "Птичка, мы тебя поймали" и выругал матом...» — рассказал политик в письме.

Его адвокат Ника Гварамия заявил, что Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице, не принимает медикаменты и продолжает голодовку. Он также назвал похищением тайную перевозку политика из тюрьмы в больницу.

