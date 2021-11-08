Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной больницы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку и в понедельник, 8 ноября, был переведен в тюремную больницу, нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам медучреждения. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает ТАСС.
По словам главы минюста, когда Саакашвили доставили в тюремную больницу в Глдани на окраине Тбилиси, он «нанес как физическое, так и словесное оскорбление сотрудникам», сказал министр в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
Брегадзе добавил, что произошедшее изучает генеральная инспекция минюста, после чего будет принято соответствующее решение.
Ранее в понедельник мать Саакашвили сообщила, что его на вертолете вывезли из тюрьмы в Рустави. После этого в Специальной пенитенциарной службе заявили, что экс-президента перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси «во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью».
До этого личный врач Саакашвили заявил, что созванный по решению минздрава консилиум медиков заключил, что экс-президент нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику. Позднее митрополит Николоз Пачуашвили рассказал, что Саакашвили исповедался и причастился.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.