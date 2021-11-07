Российский диетолог назвала тип голодовки Саакашвили

Диетолог Дианова: если Саакашвили употребляет кашу и воду, то это частичное недоедание

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может придерживаться частичного недоедания. Такой тип голодовки назвала телеканалу «360» российский гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Она пояснила, что существуют разные типы голодовок. Так, есть «влажный» и абсолютный сухой голод. «Частичное недоедание чем-то напоминает блокаду Ленинграда, когда люди ели совершенно недопустимый минимум», — заметила врач.

Дианова указала, что при полном голодании нет пищи, но присутствует вода. При сухом же нет ни пищи, ни воды. В этот момент организм подвергается стрессу. Если в рационе Саакашвили есть каша и вода, то тогда речь идет о частичном недоедании.

Политик при таком типе голодовки получает хоть какие-то калории, уверена диетолог Дианова.

6 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором Саакашвили ест кашу. Рядом с ним также стоит бутылка с соком.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад.