Политолог рассказал о неизлечимой зависимости Саакашвили

Политолог Мамрадзе: у Саакашвили есть неизлечимая потребность быть в центре внимания СМИ

Частое появление в социальных сетях бывшего президента Грузии Михаила Саакашивили, находящегося в тюрьме, вызывает вопросы, заявил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петре Мамрадзе, передает РЕН ТВ.

Материалы по теме «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть? Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

Как рассказал политолог, администрация колонии каким-то образом допускает подобное поведение. «Я знал, что у узников есть лимит, они могут позвонить, это строго по лимиту по специальной карточке. Вот такое постоянное появление в соцсетях для меня тоже новость», — подчеркнул он.

По мнению Мамрадзе, Саакашвили всегда хотел быть в центре внимания СМИ, и это — главная цель его жизни. Политолог считает, что у экс-президента Грузии есть зависимость — он хочет, чтобы его каждый день освещали западные средства массовой информации. «Это потребность такая же, как знаете, у неискоренимых, неизлечимых наркоманов к наркотикам. Он ради этого способен бегать по крышам, устраивать скандалы», — считает он.

Мамрадзе добавил, что день, когда Саакашвили не попадает в новости, «прожит зря». Голодовка, объявленная бывшим лидером Грузии сразу после ареста, часть того же плана, считает эксперт. Мамрадзе отметил, что на 37-й день, якобы проведенный без пищи, Саакашвили «выглядит как огурчик». Он уверен, что заключенный ест, принимает витамины, минералы, электролиты. «Он порою из-за того, что страдал обжорством, булимией, сбрасывал больший вес в течение месяца, чем сейчас еще похудел», — подчеркнул политолог. Он также считает, что экс-глава Грузии не умеет устраивать революции.

Саакашвили задержали 1 октября после того, как он вернулся в Тбилиси с Украины накануне выборов в местные органы власти. Сообщалось, что политик в тюрьме похудел на 20 килограммов.