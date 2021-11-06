Сторонник Саакашвили умер на акции в его поддержку

Сторонник экс-главы Грузии Саакашвили умер от приступа на акции в поддержку политика

Сторонник бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили скончался на митинге в поддержку политика, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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Мужчине, имя которого не называется, стало плохо во время акции, которую в субботу, 6 ноября, развернули около тюрьмы, где находится экс-глава Грузии. Очевидцы вызвали скорую. «Прямо на акции от сердечного приступа умер мужчина. Скорая доставила его в больницу уже мертвым», — говорится в сообщении.

Полиция начала задерживать участников акции в поддержку экс-лидера Грузии, которые развернули перед тюрьмой лагерь. Саакашвили, вернувшегося в Тбилиси с Украины накануне выборов в местные органы власти, задержали 1 октября.

В тюрьме он объявил голодовку, на ее фоне у заключенного развились когнитивные нарушения — в частности, проблемы с памятью. Также стало известно о похудении политика. Позже камеры запечатлели, как Саакашвили ест кашу.