Адвокат назвал похищением перевозку Саакашвили из тюрьмы в больницу

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия назвал похищением тайную перевозку политика из тюрьмы в больницу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это называется похищением заложника — Михаила Саакашвили. Ни один из его правозащитников, ни члены семьи, ни врачи, ни народный защитник не знают его состояния и местонахождения», — заявил юрист.

Гварамия обратился к главе министерства здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе с требованием сообщить о состоянии политика и призвал опубликовать видеозапись пребывания Саакашвили в Глданской больнице, куда, как сообщают СМИ, он был доставлен.

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«Пока я не знаю ни одного человека или чиновника, который видел бы Саакашвили в Глдани собственными глазами», — отметил адвокат.

Ранее в понедельник мать Саакашвили сообщила, что его на вертолете вывезли из тюрьмы в Рустави. После этого в Специальной пенитенциарной службе заявили, что экс-президента перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси «во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью».

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

