МИД Украины прокомментировал перевод Саакашвили из тюрьмы в больницу

Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Глданскую больницу без согласования с Киевом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерством была передана соответствующая нота внешнеполитическому ведомству Грузии. Ведомство призвало Тбилиси перевести политика в гражданское медицинское учреждение, где ему смогут оказать надлежащую помощь.

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Отмечается, что дальнейшее пребывание бывшего президента Грузии в пенитенциарном медучреждении создает дополнительные риски, «которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями».

Ранее в понедельник мать Саакашвили сообщила, что его на вертолете вывезли из тюрьмы в Рустави. После этого в Специальной пенитенциарной службе заявили, что экс-президента перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси «во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью».

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

