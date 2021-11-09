Саакашвили заявил об избиении в больнице

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили из расположенного в городе Рустави тюремного учреждения №12 в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. Его письмо с заявлением зачитал адвокат Ника Гварамия во время брифинга, передает ТАСС.

В тексте письма говорится, что сотрудники тюремной больницы вытащили Саакашвили из машины и начали избивать.

«После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — привел Гварамия слова экс-президента.

Материалы по теме Страны не стало. 30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории? Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

По словам защитника, Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице, не принимает медикаменты и продолжает голодовку. Также политик требует встречи со своим лечащим врачом, пока его навестила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Ранее 8 ноября адвокат Гварамия назвал похищением тайную перевозку политика из тюрьмы в больницу.

Ранее мать Саакашвили сообщила, что его на вертолете вывезли из тюрьмы в Рустави. Позже в Специальной пенитенциарной службе заявили, что экс-президента перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси «во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью».

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.