Суд отменил арест Саакашвили по одному из обвинений

Тбилисский городской суд отменил арест Михаила Саакашвили в рамках одного из уголовных дел

Тбилисский городской суд отменил арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в рамках одного из уголовных дел, по которому он проходит обвиняемым. При этом политик останется под стражей, передает «Sputnik Грузия».

Суд 10 ноября аннулировал арест по делу о разгоне митинга в 2007 году. Судья пояснила, что в такой мере пресечения нет необходимости, поскольку Саакашвили уже находится в заключении на основании приговора по другим делам.

Адвокат сообщил, что арест ограничивал право экс-президента на телефонные звонки. Теперь он сможет трижды в месяц говорить по телефону по 15 минут.

При этом суд заочно оставил в силе арест двух других фигурантов — экс-прокурора Зураба Адеишвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, которые находятся в розыске.

Заседание проходило без Саакашвили: тюремная администрация отказалась доставить его в суд, заявив о возможных провокациях. Адвокаты покинули зал в знак протеста, когда судья не допустила на процесс двух защитников. Следующее заседание состоится 29 ноября.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как он вернулся спустя восемь лет эмиграции. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.