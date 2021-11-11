Появилось видео с Саакашвили в тюремной больнице

В сети появилось видео с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюремной больнице, куда его перевели. Об этом сообщает «Новости — Грузия».

Запись опубликовала Специальная пенитенциарная служба при министерстве юстиции. В ведомстве утверждают, что это было сделано, «исходя из повышенного общественного интереса». Пенитенциарная служба сообщила, что во время перевода и заселения в палату Саакашвили нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», по этому факту инспекция министерства ведет расследование.

На кадрах несколько человек несут Саакашвили за руки и за ноги. Их лиц не видно. Далее в палате экс-президент ругается с сотрудниками и бросает на пол медицинское оборудование.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

8 ноября Саакашвили, который в начале октября объявил голодовку, перевели из тюрьмы города Рустави в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. Защита утверждала, что экс-президенту грозит опасность, поскольку в глданской тюрьме содержатся десятки заключенных, в том числе с психическими расстройствами.

Адвокат Ника Гварамия обнародовал письмо Саакашвили, в котором тот заявил, что был избит после перевода в тюремную больницу. «Один из представителей тюрьмы сказал мне: "Птичка, мы тебя поймали" и выругал матом...» — также говорилось в письме.

Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию через восемь лет эмиграции для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Он также проходит обвиняемым по делу о разгоне митинга в 2007 году.