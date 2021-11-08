Названа причина тайной перевозки Саакашвили из тюрьмы в больницу

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что тайная перевозка бывшего президента страны Михаила Саакашвили из расположенного в городе Рустави тюремного учреждения №12 в тюремную больницу №18 в Тбилиси была связана с его отказом от лечения. Об этом он рассказ в эфире грузинской телекомпании «Имеди».

«Михаил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему проводилось и, соответственно, увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться», — сказал Брегадзе. Он добавил, что это решение было принято ради безопасности бывшего грузинского лидера, который объявил голодовку в тюрьме.

Затем стало известно, что политика перевели из Руставской больницы в Глданскую тюремную клинику. МИД Украины заявил, что разочарован переводом Саакашвили в Глданскую больницу без согласования с Киевом. Ведомство призвало Тбилиси безотлагательно перевести политика в гражданское медицинское учреждение, где ему могли бы оказать надлежащую помощь.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.