Адвокат пожаловалась на условия содержания Саакашвили в тюремной больнице

Бывший президент Грузии Миихаил Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, обращение с ним можно назвать бесчеловечным. Такое заявление сделал один из адвокатов экс-главы государства Шота Тутберидзе в эфире грузинского телеканала «Палитраньюс». Его слова приводит «Интерфакс».

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«Положение Михаила Саакашвили там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, включая ощущение физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением», — рассказал Тутберидзе.

По словам адвоката, условия заключения Саакашвили в тюремной больнице не соответствуют европейским стандартам, а обращение с экс-президентом можно расценивать как бесчеловечное. Тутберидзе также сообщил, что в первые два дня нахождения в тюремной больнице бывший грузинский лидер беспрерывно подвергался словесным нападкам со стороны заключенных.

Ранее в сети появилось видео с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюремной больнице, куда его перевели. На кадрах несколько человек несут Саакашвили за руки и за ноги. Их лиц не видно. Далее в палате экс-президент ругается с сотрудниками и бросает на пол медицинское оборудование.

Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию через восемь лет эмиграции для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Он также проходит обвиняемым по делу о разгоне митинга в 2007 году.