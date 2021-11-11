Раскрыта судьба Саакашвили после прекращения голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной больницы обратно в тюрьму города Рустави, где он отбывал наказание. Его дальнейшую судьбу раскрыл министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире «Рустави 2».

Он также поинтересовался, на каком основании Саакашвили должен быть переведен в больницу, а не в тюрьму.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

«Почему он должен быть переведен в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку — это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание», — сказал Брегадзе.

Ранее 11 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что тот принял решение прекратить голодовку. «Интерфакс» сообщал, что экс-президент пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Саакашвили был задержан 1 октября, когда вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. На родине политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Находясь в тюрьме города Рустави, Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси.

Сторонники экс-президента считают его политзаключенным и проводят акции протеста.