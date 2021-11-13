Кикабидзе попросил Зеленского спасти Саакашвили

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому спасти экс-лидера Грузии, ныне заключенного в тюрьму, Михаила Саакашвили. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Певец отметил, что специально прилетел в Киев, чтобы попросить помощи для Саакашвили, который имеет украинское гражданство. По его словам, есть ощущение, что власти Грузии хотят, чтобы политике «не вышел живым» из мест заключения.

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Кикабидзе добавил, что Зеленский услышал его и будет говорить об этом по телефону. Артист сказал, что любит грузинского экс-президента и его семью.

В эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» певец процитировал ответ украинского лидера: «Миша — гражданин Украины. Я же обязан его оттуда забрать».

Он добавил, что в тюрьме Саакашвили грозит опасность. «Его могут там убрать, потому что есть человек, который мечтает его видеть в гробу», — подчеркнул Кикабидзе, дав понять, что речь идет о бывшем премьер-министре Грузии Бидзине Иванишвили.

Ранее Зеленский попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили украинских врачей. Президент заявил, что он разговаривал с Гарибашвили по телефону и отметил, что права гражданина Украины Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».

