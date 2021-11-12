Девушка Саакашвили опровергла прекращение им голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку и находится в очень плохом состоянии. Об этом заявила его девушка, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, передает «Интерфакс-Украина».

Она рассказала, что увиделась с находящимся в тюремной больнице политиком, и опровергла прекращение им голодовки. По ее словам, Саакашвили перестанет отказываться от приема пищи только в том случае, если его переведут в частную клинику с «нормальным медицинским оборудованием», где врачи смогут позаботиться о его здоровье.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

Ясько также отметила, что экс-президент находится в условиях «психологического террора», поскольку находящиеся в больнице заключенные периодически выкрикивают в его адрес оскорбления.

Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что его подзащитный решил прекратить голодовку, поскольку она стала «оружием русских и действующего правительства» против него самого.

8 ноября бывшего президента Грузии перевели из тюрьмы города Рустави в тюремный стационар в Глданском районе Тбилиси. При этом его адвокаты заявили, что ему грозит опасность, поскольку в глданской тюрьме содержатся десятки заключенных, в том числе с психическими расстройствами.

1 октября Михаил Саакашвили был задержан силовиками в Грузии, куда после восьми лет эмиграции он вернулся для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. После помещения в тюрьму политик объявил голодовку.