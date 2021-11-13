В Раде подготовят обращение для доступа врачей к Саакашвили

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что депутаты Верховной Рады подготовят обращение к грузинским властям с просьбой допустить к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинских врачей, а также оказать ему надлежащее медицинское обслуживание. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на данный момент собрано уже более 100 подписей от украинских парламентариев, которые попросят дать медикам доступ к бывшему президенту. «Мы видим, что консилиум украинских врачей не допущен к Михаилу», — сказал Арахамия.

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Депутат также рассказал, что украинские депутаты работают с коллегами из парламентов стран Европы, чтобы создать международную коалицию, которая бы оказывала давление на грузинскую власть. Арахамия добавил, что в соответствии с договором о международной правой помощи, Киев как минимум может рассчитывать, что бывший грузинский президент будет отбывать наказание на Украине, если ему будет вынесен приговор.

«Мы хотим, чтобы он вернулся сейчас не по медицинским [причинам], а чтобы его или помиловали, или отпустили, мы ищем правильный путь, но хотим точно видеть Михаила дома», — сказал глава фракции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили украинских врачей. По словам Зеленского, он разговаривал с Гарибашвили по телефону и отметил, что права гражданина Украины Саакашвили «должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами».

В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Он был задержан 1 октября 2021 года, когда вернулся на родину для участия в протестах после восьми лет эмиграции. Находясь в тюрьме, экс-президент объявил голодовку. 11 ноября он заявил, что прекратит ее, как только его переведут из тюремной больницы в гражданскую.