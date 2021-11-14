Украина приготовилась к разным сценариям развития ситуации с беженцами

Секретарь СНБО Данилов: Украина готовится к разным сценариям на границе Белоруссии и ЕС

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, его слова приводятся на сайте органа.

«Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе», — сказал Данилов.

Он предложил создать межведомственную группу с привлечением силовых структур и органов местного самоуправления для мониторинга ситуации с мигрантами. «Должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно и придерживаться государственной позиции», — добавил секретарь СНБО.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал власти страны добиться от Европейского союза (ЕС) гарантий помощи в случае наплыва беженцев с территории Белоруссии. Климкин назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС российской спецоперацией.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока уже несколько дней пытаются прорваться в Польшу и Литву. Польские власти утверждают, что у границ скопились 3-4 тысячи человек, литовские власти насчитали около 300 мигрантов возле своего кордона. Власти трех немецких городов — Мюнхена, Эрлангена и Нюрнберга — согласились принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе.