Совет безопасности Украины ввел санкции против четырех россиян

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции против причастных к открытию представительства Никарагуа в Крыму, передает Vesti.ua.

В санкционный список попали четыре россиянина. Их фамилии пока не называются. «Это восемь физических лиц — четыре гражданина Никарагуа и четыре гражданина Российской Федерации», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В ноябре 2020 года Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму. Киев назвал появление учреждения «откровенно недружественным шагом», который «способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии» полуострова.

Правительство Республики Крым сообщало, что консульство Никарагуа стало первым представительством иностранного государства, открытым на полуострове с 2014 года. Почетным консулом был утвержден экс-полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев. На открытие учреждения приезжала посол Никарагуа.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.