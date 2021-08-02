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Евросоюз ввел санкции против первой леди Никарагуа за нарушение прав человека

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Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против ряда первых лиц Никарагуа по обвинению в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. Под ограничительные меры попала первая леди и по совместительству вице-президент станы — Росарио Мурильо, а также ряд высших функционеров правящего леворадикального «Сандисткого фронта национального освобождения» (СФНО,FSLN). Об этом сообщает газета The Gurdian.

«Санкции, включающие в себя заморозку активов, а также запрет на въезд в Европу, нацелены исключительно против конкретных лиц и не имеют цели навредить экономике страны или ее жителям. Наши страны готовы использовать все имеющиеся инструменты для поддержки демократического, мирного и согласованного решения политического кризиса в Никарагуа», — подчеркивается в заявлении ЕС

Обстановка в центральноамериканском государстве обострилась в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 7 ноября. Нынешний президент страны Даниэль Ортега планирует баллотироваться на четвертый президентский срок. С начала лета полиция задержала около 20 потенциальных конкурентов никарагского лидера, некоторые из них до сих не имеют доступа к адвокатам. В свою очередь Ортега настаивает на защите страны от переворота, инспирированного из-за рубежа.

70-летняя Росарио Мурильо, будучи вице-президентом и супругой Ортеги, оказывает определяющее влияние на внутреннюю политику страны. Именно ее европейские власти считают главным виновником кампании по силовому подавлению внутренней оппозиции.

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