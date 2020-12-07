В ЕС заявили о непризнании парламентских выборов в Венесуэле

Евросоюз не признает результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Его слова опубликованы на сайте Совета ЕС.

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Согласно последним подсчетам, коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7 процента голосов. По словам Борреля, выборы не соответствовали минимальным международным стандартам. Он назвал результаты голосования «неуважением к политическому плюрализму».

«Отстранение [от выборов] и судебное преследование лидеров оппозиции не позволяют ЕС признать этот избирательный процесс заслуживающим доверия и прозрачным, а его результаты отражающими волю венесуэльского народа», — заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов, президент Венесуэлы Николас Мадуро возвращает контроль над парламентом.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержке заявили США, а также большинство стран Евросоюза. В начале июля Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Действующий лидер Николас Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота. Его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.