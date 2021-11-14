В Британии заявили о нежелании России развязывать настоящую войну

Глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что для достижения собственных целей Россия готова использовать все инструменты, но не хочет развязывать настоящую войну. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Кремль намерен получать желаемое, используя разные глобальные стратегии, «гораздо более деликатным способом», а не боевыми действиями.

13 ноября Картер заявил, что в настоящее время между Россией и странами Запада наблюдается большая напряженность, чем в годы холодной войны. По его словам, это может привести к войне из-за «случайности».

Позднее британское издание The Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Великобритания готова направить на Украину около 600 бойцов сил спецназначения на фоне опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.