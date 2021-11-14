Подполковник СБУ обвинил власти Украины в продаже страны «по запчастям»

Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Владимир Мулык обвинил власти в желании выгодно продать «по запчастям» отдельные территории страны. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала PolitWera.

По его словам, Киев не стремится «раздробить» страну, так как это будет невыгодно для Москвы. «Придется отдельно вести переговоры с 20 разными бегающими с копьями государствами», — заявил он.

При этом Мулык отметил, что Украина пытается насильно «торговаться» с другими странами за свои же территории.

Ранее в ноябре власти Украины предложили изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов. С такой инициативой выступил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Он уточнил, что речь идет, в частности, о названиях селений Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч.