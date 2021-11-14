Украинские военные опровергли намерение уничтожать мигрантов при прорыве границы

Военнослужащие Украины заявили, что не собираются уничтожать мигрантов при штурме границы

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады не намерены уничтожать мигрантов в случае прорыва границы. Они будут убивать тех, кто выдает себя за мигрантов, рассказали военные в Facebook.

«Военнослужащие 61-й ОПЕБр ни в коем случае не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша часть», — говорится в сообщении.

Ранее 14 ноября сообщалось, что на Украине военные пообещали уничтожить мигрантов в случае прорыва границы. Там рассказали, что 61-я отдельная пехотная егерская бригада продолжает нести службу на границе с Белоруссией.

Высказывание военнослужащих прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что на Украине уже научились уничтожать людей.