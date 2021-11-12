Украинские радикалы провели акцию протеста против домашнего ареста Медведчука

В Киеве возле здания Службы безопасности Украины (СБУ) активисты партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) провели акцию протеста против домашнего ареста руководителя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом украинский журналист Андрей Павловский сообщил в своем Telegram-канале.

Украинские радикалы выступили против меры пресечения, которую суд избрал Медведчуку вместо заключения в СИЗО. Они также упомянули депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Илью Киву и назвали его заявления «противоречащими здравому смыслу и национальной безопасности» Украины.

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В ходе проведенного митинга активисты «Нацкорпуса» также передали представителю СБУ «список коллаборантов, скрывающихся под видом политических партий и оппозиционных политиков». Акцию радикалы завершили сожжением фаеров и дымовых шашек.

2 ноября Печерский районный суд Киева отменил Виктору Медведчуку домашний арест по уголовному делу о госизмене. При этом в силе осталась аналогичная мера пресечения по делу о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

До этого в Киеве украинскими силовиками был задержан Илья Кива, против которого ранее было возбуждено уголовное дело о госизмене. Причиной для расследования в отношении депутата стало его поздравительное видеообращение к президенту России Владимиру Путину.