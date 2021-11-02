Медведчуку отменили домашний арест по одному из обвинений

Лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку отменили домашний арест по одному из уголовных дел, возбужденных против него. Печерский районный суд Киева отпустил политика под личное обязательство, передает Vesti.ua.

Меру пресечения изменили по делу о государственной измене, которое касается работы компаний Медведчука в Крыму. При этом оппозиционер остается под домашним арестом по другому делу — о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Как поясняет 5.ua, по закону срок действия домашнего ареста по первому эпизоду истек, и обвинение могло ходатайствовать лишь о личном обязательстве для подозреваемого.

Медведчук находится под домашним арестом с середины мая. Его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны и содействии терроризму. Медведчук считает уголовные дела против себя политическими.