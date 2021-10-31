Порошенко испугался «энергетического реванша России»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что опасается «энергетического реванша России». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем два или три года назад. Можно даже назвать это "зимой русского реванша"», — написал политик.

По словам Порошенко, Москва всегда шантажировала Киев, пока Украина при его правлении не перестала напрямую закупать у России газ.

Политик добавил, что в разговоре с главой делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Восточного партнерства» Андрюсом Кубилюсом он заявил о необходимости укрепления международной солидарности против «российской агрессии».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что отказ Киева от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене говорит о безразличии украинских властей к своему народу. Он также напомнил о том, что в 2019 году глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук договорился с российским руководством о поставках газа на Украину по фиксированной цене в 175 долларов.

