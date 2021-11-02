Начался суд по обвинению Медведчука в госизмене

В киевском суде начался первый процесс по обвинению Виктора Медведчука в госизмене

В Печерском районном суде Киева начался первый процесс по обвинению лидера партии «Оппозиционной платформы — За Жизнь!» Виктора Медведчука в госизмене. Об этом сообщает «Страна.ua».

Суд должен приступить к рассмотрению обвинений о работе его компаний в Крыму. Перед началом заседания Медведчук не стал общаться с журналистами, заявив, что ответит на все вопросы по завершению сегодняшнего заседания. У здания суда собрались десятки однопартийцев Медведчука и его сторонников.

Виктор Медведчук с середины мая находится под домашним арестом. Его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, а также в содействии терроризму. Политику вменяют передачу российской разведке информации об украинском секретном военном подразделении и перерегистрацию месторождения в Крыму на российскую фирму.

Кроме того, по версии следствия, Медведчук в сговоре с высшими должностными лицами Украины создал препятствия для закупки угля из ЮАР и организовал схему поставок с неподконтрольных территорий Донбасса.