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Медведчук счел запоздалым предложение Зеленского по транзиту газа

Медведчук: предложение Зеленского об увеличении транзита газа правильное, но запоздалое
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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал правильным, но запоздалым предложение президента Украины Владимира Зеленского об увеличении транзита газа через территорию страны. Его слова приводятся на сайте партии.

При этом Медведчук задался вопросом, кому именно Зеленский сделал это предложение. Он указал на то, что «европейцы этого сделать не могут», а россияне «должны на это согласиться», однако ему не известно, согласится ли на это Москва.

Политик положительно оценил тот факт, что президент и его окружение поняли, что «наша труба имеет огромные потенциальные возможности». Он отметил, что она «может превратиться в любую минуту в музей металлолома», в то время как прокачка по ней уменьшается, что приведет к газовому кризису. «Это предложение является запоздалым, и, потом, оно является, на мой взгляд, недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована, все-таки в запуске "Северного потока — 2", а не в увеличении прокачки через ГТС Украины», — считает Медведчук.

Он также выразил мнение о том, что стороны должны «искать общие сегодня возможности для развития торгово-экономических отношений».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленном контрактом 40 миллиардов кубометров в год. При этом глава Украины подчеркнул, что возможности предлагаются всем странам, которые потенциально могут прокачивать газ через страну. Также глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о возможности предоставлении скидки «Газпрому» на дополнительный транзит природного газа. По его словам, стоимость такого транзита может быть на 50 процентов ниже стоимости, предусмотренной в текущем контракте с Газпромом.

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