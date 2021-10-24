На Украине предложили вдвое перекрыть поставки по «Северному потоку-2»

Газотранспортная система (ГТС) Украины в состоянии прокачать 11 миллиардов кубометров газа в Европу до конца года дополнительно к нынешним поставкам. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает «Экономическая правда».

Она подчеркнула, что такое предложение вдвое превышает объемы, которые обещало руководство «Газпрома» в августе в случае запуска «Северного потока-2» — 5,6 миллиарда кубометров. Таким образом, связи между отказом увеличивать поставки российского газа в регион и разрешением на прокачку через новый газопровод нет.

По мнению Зеркаль, нежелание использовать возможности украинской ГТС связано только с намерением ускорить сертификацию нового маршрута, а не с нехваткой топлива. В случае если планы «Газпрома» реализуются, Россия, заметила советник министра, сможет «фактически держать Европу в своих газовых объятиях».

Также она напомнила, что аргументы по поводу изношенности украинской ГТС и возможности аварий выглядят спекуляцией, ведь система состоит из четырех независимых маршрутов, а значит, проблемы на одной из труб не станут критичными. По словам Зеркаль, надежность ГТС многократно проверена, аварий на ней не больше, чем на российских участках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме выше, чем установлен контрактом. В начале октября глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон говорил о возможности прокачивать в Евросоюз по 80 миллионов кубометров газа в сутки сверх нормы.

К настоящему времени Россия этим предложением не воспользовалась. Прокачка через Украину идет на уровне ниже, чем установлен контрактом, а поставки по газопроводу «Ямал-Европа», проходящему по территории Польши, составляют только треть от возможностей. Вице-премьер Александр Новак указывал, что таких объемов достаточно для исполнения контрактов, и новых заявок на газ нет. В свою очередь президент страны Владимир Путин пообещал Европе поставить значительное количество газа, если «Северный поток-2» срочно сертифицируют.